Dall’Inghilerra: il Liverpool rifiuta offerta della Fiorentina per Duncan

Il Liverpool ha respinto le avance della Fiorentina per Bobby Duncan (SCHEDA). A riportare la notizia è il liverpoolecho. Lo scorso fine settimana il club viola ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro (circa 1,6 milioni di sterline) per l’attaccante classe 2001, cugino di Steven Gerrard. I Reds hanno, però, rifiutato perché non intendono privarsi del giocatore.

INTANTO TONELLI SI AVVICINA ALLA FIORENTINA