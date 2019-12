Dall’Argentina sparano: “Banega continuerà la sua carriera nella Fiorentina”

Il possibile approdo di Ever Banega alla Fiorentina fa discutere anche in Sudamerica. La sparata di “Bomba de Castilla”, programma di approfondimento sportivo in onda sul canale TNT Sport, riguarda proprio il regista argentino: “Banega continuerà la sua carriera alla Fiorentina”. Semplice “bomba” di mercato (come suggerisce il nome del programma) o ulteriore indizio dopo le notizie circolate nei giorni scorsi? Al 2 gennaio manca sempre meno…