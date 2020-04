Dalla Turchia: Boateng, il Besiktas chiede lo sconto. Palla a giocatore e Fiorentina

Dalla Turchia arrivano delle novità sulla situazione di Kevin-Prince Boateng. Secondo quanto riporta Sporx, l’avventura in bianconero del jolly in forza al Besiktas – ma ancora di proprietà della Fiorentina – potrebbe subire delle modifiche: la società di Istanbul, scrive il sito, vorrebbe uno sconto del 40% sullo stipendio del giocatore, in linea con la decisione di scontare gli ingaggi di tutti i giocatori in rosa per via dei problemi economici derivati dall’emergenza coronavirus. In tal caso “servirebbe il benestare dello stesso Boateng o, in alternativa, un aiuto da parte della Fiorentina”, conclude il portale turco.