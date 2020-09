Dalla Spagna: nè Fiorentina, nè Torino, ecco la squadra in pole per Torreira

Da settimane è accostato a Fiorentina e Torino, ma alla fine Lucas Torreira (SCHEDA) potrebbe non tornare in Serie A. Il Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, scrive infatti che il centrocampista dell’Arsenal è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che sta cercando un rinforzo in quel ruolo. Un interesse concreto di fronte al quale l’uruguaiano avrebbe espresso la sua preferenza, accantonando le due ipotesi italiane. Va ricordato che la Fiorentina nelle ultime settimane aveva congelato la trattativa per Torreira, anche se la possibile cessione di Pulgar potrebbe riaprire la questione del regista.