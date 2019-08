Dalla Spagna: Inter, Ajax e Fiorentina sulle tracce di Baba

Baba Rahman, laterale mancino di 25 anni di proprietà del Chelsea, è un nome spendibile in ottica mercato per la Fiorentina. Lo riporta AS, tra i più noti quotidiani spagnoli, secondo cui i viola, insieme ad Inter e Ajax, avrebbero chiesto informazioni ai Blues per il cartellino del giocatore, il cui contratto scadrà a giugno 2020. Nel caso in cui l’indiscrezione dovesse essere confermata potrebbe trattarsi di un indizio per l’eventuale addio di Biraghi.