Dalla Sardegna: Nainggolan ha deciso, protagonista all’Inter o Cagliari a vita

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Radja Nainggolan sarebbe disposto a tornare all’Inter solo nel caso in cui Antonio Conte decidesse di puntarci con decisione. Se così non fosse, il calciatore belga ha già comunicato al club nerazzurro di non voler trasformarsi in pedina di scambio, con l’idea di restare a vita a Cagliari come unica alternativa al ritorno nella società di Suning.

Appare dunque difficile che il giocatore possa approdare alla Fiorentina che già lo voleva lo scorso anno e che sarebbe ancora pronta ad acquistarlo se il giocatore fosse interessato.