Dalla Grecia, bagarre tra Fiorentina e Brugge per il giovane bomber Tzimas

La Fiorentina si iscrive alla corsa per uno dei giovani più promettenti del calcio Greco. Come riportato infatti dal portale Sportime, i viola, così come il Club Brugge, sarebbero interessati a Stefanos Tzimas, attaccante centrale classe 2006, diventato il più giovane marcatore nella storia del PAOK nelle categorie professionistiche, superando George Kouda.