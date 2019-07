Dalla Germania: la Fiorentina offre un contratto a Ribery

A proposito di grandi svincolati: Franck Ribery. L’attaccante classe ’83 ha appena salutato il Bayern Monaco dopo un’avventura lunga 12 anni ed è in cerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta la Bild, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre che si sarebbero fatte avanti. Per i viola Ribery rappresenterebbe un nome di qualità ed esperienza, anche se c’è da capire quali siano le sue richieste economiche. Attenzione però perchè sul francese ci sono anche l’Arsenal e alcuni club da Qatar e Arabia Saudita. DA WELBECK A STURRIDGE, I MIGLIORI SVINCOLATI IN ATTACCO