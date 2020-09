Il Lipsia è a caccia di un attaccante e non perde di vista Dusan Vlahovic. Secondo quanto scrive la Bild, infatti, il serbo della Fiorentina è uno dei primi obiettivi (insieme a Sorloth e Petkovic) del club della Red Bull, protagonista nell’ultima Champions League. Ricordiamo che la Fiorentina ha deciso, almeno per il momento, di togliere Vlahovic dal mercato (LEGGI QUI). E in ogni caso non sarebbe disposta ad una cessione a titolo definitivo.

