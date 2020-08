Interesse concreto della Fiorentina per Islam Slimani, attaccante algerino classe 1988 in uscita del Leicester City [LA SCHEDA TECNICA]. Lo scrive Nabil Djellit, giornalista di France Football, su Twitter. Più defilate Lille e Rennes, mentre resta vivo l’interessamento del Marsiglia, seppure non in fase avanzata.

