Dalla Francia: Fiorentina e un club francese su Slimani, in uscita dal Leicester

Nome nuovo (o quasi) per l’attacco della Fiorentina. Si tratta del 32enne algerino Islam Slimani, già accostato alla società viola nell’estate 2015 (LA SCHEDA). Alla fine non se ne fece di niente e il giocatore firmò un anno dopo, previo l’esborso di 30 milioni di euro a favore dello Sporting Lisbona, con i campioni d’Inghilterra del Leicester, senza incidere. Poi i prestiti tra alti e bassi al Newcastle e al Fenerbahçe, prima di quello al Monaco nell’ultima stagione (migliore come rendimento rispetto alle precedenti) ed il recente ritorno tra le fila delle Foxes.

Una situazione transitoria per Slimani, visto che il Leicester sta cercando di cederlo. Secondo quanto riporta l’autorevole quotidiano sportivo francese France Football, il giocatore sarebbe stato avvicinato dalla Fiorentina, oltre che dal Rennes, con l’intenzione di sfruttare a proprio favore l’anno di contratto che separa il centravanti dallo svincolo.