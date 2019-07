Dal Sudamerica: sondaggio della Fiorentina per un giovane portiere argentino

Secondo quanto riportato dal portale argentino Tenfield.com, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per il portiere dell’Independiente de Avellaneda Renzo Rodriguez. Il classe ’99 urugaiano, seconda scelta del club argentino, ha difeso la porta della sua Nazionale durante l’ultimo Sudamericano Sub 20, disputatosi in Cile lo scorso gennaio. Ha il passaporto italiano e già una esperienza in Italia alle spalle: durante la stagione 2016/17 è stato al Novara.