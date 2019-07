Dal Messico: Roger Martinez incedibile. La Fiorentina ha una sola possibilità

Il Club America spara alto per Roger Martinez (SCHEDA), attaccante accostato ieri alla Fiorentina (LEGGI). Il colombiano classe ’94, circa un mese fa, aveva dichiarato apertamente la sua intenzione di tentare una nuova avventura in Europa, ma la società messicana – riferisce Super Sports – ha fatto sapere che il giocatore non è in vendita. L’unico modo di vederlo protagonista di una trattativa sarebbe pagare i 25 milioni di dollari (circa 22,5 milioni di euro) necessari per attivare la clausola rescissoria.