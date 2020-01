Dal centro sportivo: incontro con l’agente di Bonifazi

Fiorentina sulle tracce di Kevin Bonifazi (SCHEDA). Poco prima delle 17 incontro in sede tra la dirigenza gigliata e l’ex viola Michelangelo Minieri, procuratore del centrocampista viola Gaetano Castrovilli ma anche del difensore classe ’96 in uscita dal Torino. Già in estate Bonfazi fu obiettivo della Fiorentina che ora è tornata alla carica per puntellare il suo reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. Lo riporta tuttomercatoweb.com.