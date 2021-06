Dal Brasile: Fiorentina su Vitinho dell’Athletico Paranaense

Il giocatore, prodotto del vivaio Furacão, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è ancora in attesa di rinnovo

Nella notte l'Athletico Paranense ha confermato la propria leadership nel campionato brasiliano, espugnando il campo del Grêmio con un gol di Matheus Babi nella prima frazione di gioco. Il giocatore che però ha attirato la maggiore attenzione del match è stato Vitinho , esterno d'attacco classe '99 che nasce seconda punta/trequartista e, secondo quanto si è appreso in cronaca, obiettivo di mercato della Fiorentina.

A riportare l'interesse dei Viola per il 22enne brasiliano - si legge su transfermarkt - è stata Nadja Mauad, reporter di Globe Esporte. Il giocatore, prodotto del vivaio Furacão, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è ancora in attesa di rinnovo, a cifre superiori a quelle odierne (meno di un milioni annui, stando ai conti fatti da Bolavip Brasil). Una posizione che potrebbe offrire un assist importante alla società gigliata, che sta valutando l'entità della proposta da portare all'attuale capolista del Brasileirão.