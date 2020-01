Dabo, Eysseric e Cristoforo in uscita, ma la Fiorentina non vuole fare regali

La Nazione si concentra anche sul mercato in uscita della Fiorentina:

Le altre manovre della Fiorentina vanno dalla cessione di pedine come Dabo ed Eysseric, alla possibilità che anche Cristoforo possa alla fine arrivare all’addio prima della fine del mercato di gennaio. L’obiettivo della società, anche dopo il vertice di sabato con Commisso, è comunque quello di non regalare i giocatori in esubero ma di tentare di monetizzarne l’eventuale addio.