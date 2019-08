Dabo, Eysseric, Cristoforo, Thereau: la vecchia guardia difficile da piazzare

Chi non fa parte del progetto di Montella sta lasciando la Fiorentina, ultimo Simeone destinazione Cagliari. Non tutti però sono facili da piazzare. Come Dabo che, a meno di clamorosi cambiamenti, resterà alla Fiorentina. Stesso destino dovrebbe toccare a Cristoforo. Per lui non ci sono pretendenti per acquistarlo. Qualche settimana fa sembrava potesse muoversi qualcosa per Eysseric, ma così non è stato. Infine c’è Thereau. Qualche settimana fa la Fiorentina gli ha proposto 400.000 euro per rescindere il contratto. Offerta rifiutata. Non è andato in porto nemmeno il passaggio in Iran. Resterà a Firenze forte del suo ingaggio da 700.000 euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.