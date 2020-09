Dabo-Benevento: trattativa in dirittura d’arrivo. Gentile alla Fiorentina

Bryan Dabo lascerà nuovamente la Fiorentina dopo l’esperienza alla Spal. Come scrive La Gazzetta dello Sport è in dirittura d’arrivo la trattativa per portare il centrocampista al Benevento.

Sfumato il sogno Bonaventura, il diesse Foggia da giorni inseguiva il possente centrocampista con passaporto francese, e oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. La fisicità di Dabo serve tantissimo in casa sannita nella zona nevralgica del campo, dove attualmente ci sono tutti elementi brevilinei. L’importanza di portare il francese del Burkina Faso in giallorosso è testimoniato anche dal sacrificio che il Benevento ha accettato di fare, scambiando il centrocampista con uno dei giovani più promettenti del suo vivaio: il difensore Gentile, classe 2003, che la Fiorentina ha chiesto con forza e che sta per trasferirsi in Toscana.

