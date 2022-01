Da Torino: Vlahovic, ora o mai più. A giugno concorrenza inglese

Secondo Tuttosport aspettare giugno sarebbe un rischio (per la Juve). E per la Fiorentina?

La Juventus accelera per Dusan Vlahovic a gennaio. E c'è un particolare in più riferito da Tuttosport sulla tempistica della trattativa. I bianconeri hanno un'esigenza tecnica, perchè ad Allegri manca un bomber vero e il serbo sarebbe l'ideale. Ma c'è dell'altro, come si spiega nell'articolo: "Trattasi di operazione da ora o mai più, visto che la concorrenza soprattutto inglese sta affinando gli artigli in ottica giugno". Insomma, attendere la fine della stagione significherebbe rischiare l'inserimento delle big dalla Premier League che potrebbero far vacillare Vlahovic e le sue preferenze. Una situazione che - aggiungiamo noi - potrebbe rivelarsi vantaggiosa, invece, per la Fiorentina. IL TESORETTO JUVE: VIA IN 4 PER ARRIVARE A VLAHOVIC