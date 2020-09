Da Torino: la strategia della Juventus per arrivare a Chiesa, grana Douglas Costa

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare le ultime novità sul caso Chiesa:

La Juventus in queste ore è impegnata sul complicato fronte delle cessioni. La Fiorentina è entrata nell’ordine di idee di cedere il giocatore a causa del contratto in scadenza. I bianconeri lo vorrebbero, ma hanno il problema di fargli posto. Servono cessioni per ripianare il bilancio e fare cassa, per non parlare delle liste affollate. Gli indiziati sono Douglas Costa e De Sciglio, tuttavia per entrambi in questo momento non ci sono trattative in corso. Per Douglas è davvero difficile trovare una soluzione in poco tempo, il brasiliano ha rifiutato numerose proposte per rimanere a Torino. Il tempo stringe ma Pirlo insiste con la dirigenza, ritiene il ragazzo perfetto per il suo modulo di gioco.