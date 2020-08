Sono passati appena tre anni da quando Federico Bernardeschi – non senza polemiche – ha lasciato la Fiorentina per approdare alla Juventus, dietro ad un esborso dei bianconeri pari a 40 milioni. Adesso, dopo una stagione deludente, il carrarino può dire addio ai Campioni d’Italia per essere utilizzato come pedina di scambio. Gli obiettivi di Paratici sono Jorginho e Milik: dunque, l’ex viola potrebbe finire in Inghilterra, al Chelsea, o al Napoli. Lo afferma Sportitalia.