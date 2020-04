Da Roma: il virus ha beffato anche Florenzi, male l’avventura al Valencia. Il mercato…

A fare le spese del coronavirus potrebbe essere anche Alessandro Florenzi, lo scrive Il Tempo. Il classe ’91 nella finestra invernale per non perdere l’Europeo ha tentato di rilanciarsi con la maglia del Valencia: quella dell’ex capitano della Roma non è stata un’esperienza fortunata in terra iberica visto che già prima del virus si era dovuto fermare per una varicella. In totale Florenzi è sceso in campo in cinque occasioni, racimolando solo 210 minuti. Il prestito non prevede alcun diritto di riscatto a favore del Valencia. Al momento la situazione di Florenzi è paralizzata, ma appare improbabile una sua permanenza nella Capitale nella prossima stagione. Ricordiamo che la Fiorentina è una delle società che lo segue con interesse.