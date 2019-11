Da Roma: Florenzi resterà in Italia. Inter defilata, alla Samp garantisce Ranieri. La Fiorentina…

Nella pagina dedicata alla Roma su Il Corriere dello Sport troviamo un ricco approfondimento sulla vicenda Florenzi. Il giocatore è in uscita dalla Roma anche se è convinto, insieme al suo staff, che potrebbe riprendersi il posto da titolare se Fonseca dovesse concedergli un’occasione. Al di là di questo, la Sampdoria è la prima squadra che si è mossa per lui. Ranieri lo conosce e lo stima, ne apprezza la duttilità. Anche la Fiorentina e il Cagliari puntano il giocatore, i viola hanno la carta Montella che con Florenzi ha un ottimo rapporto. Secondo il quotidiano è un sogno che potrebbe realizzarsi solo a determinate condizioni. In ogni caso l’idea del jolly è di andare via da Roma, inizialmente, per sei mesi. Per questo motivo, con l’europeo come obiettivo, non verranno valutate proposte dall’estero.