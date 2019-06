Da Roma: “De Rossi sta riflettendo seriamente sulla proposta viola”. E i bookmakers si scatenano

Alessandro Austini, giornalista di Tele Radio Stereo, ha parlato della situazione di Daniele De Rossi: “Il giocatore ancora non ha deciso cosa fare del suo futuro, ma sta riflettendo seriamente sulla proposta della Fiorentina. Oltre all’ambiente ed alla squadra andrebbe volentieri nel capoluogo toscano anche per onorare il ricordo dell’amico Astori”.

Intanto, anche i bookmakers si scatenano sul futuro del centrocampista romano: la pista viola è quella più forte al momento, almeno secondo i betting analyst. La Fiorentina svetta in cima al tabellone Sisal Matchpoint, a 1,80, grazie agli stretti rapporti tra il giocatore, l’allenatore Vincenzo Montella e il ds Daniele Pradè. Subito dietro la Sampdoria, riferisce Agipronews, (a 2,00), forte dell’arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina; in seconda fila, entrambe a 4,50, spuntano Milan e Inter, mentre l’affare a sorpresa con la Juventus pagherebbe 16,00, così come quello con il Sassuolo. SPECIALE VN – LE OPINIONI (CONTRASTANTI) DI QUATTRO EX COMPAGNI