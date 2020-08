Jeison Murillo (SCHEDA), difensore colombiano appena rientrato alla Sampdoria dopo il prestito il Celta Vigo, potrebbe lasciare nuovamente il club blucerchiato. Come riportato, infatti, da sampdorianews.net, anche la Fiorentina sarebbe interessata al centrale ex Inter classe 1992. La concorrenza non manca perché il Malaga avrebbe già fatto un sondaggio per il giocatore.