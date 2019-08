Da Bologna: accelerata viola per Pulgar, colloquio tra il giocatore e Montella. Di Marzio conferma

Secondo quanto riporta tuttobolognaweb.it, da 48 ore circa Erick Pulgar è promesso sposo alla Fiorentina. I contatti tra l’entourage della viola e il giocatore sono noti da tempo, ma nelle ultime ore hanno subito un’accelerata decisiva. Per il cileno dovrebbe esserci un ingaggio da 1 milione e 700.000 euro più bonus, mentre a breve il suo agente, o la Fiorentina stessa, dovrebbe presentare sul tavolo del Bologna l’offerta a copertura della clausola. Le ultime novità parlano di un Pulgar atteso a Firenze nelle prossime 24\48 ore. In giocatore – conclude il sito – avrebbe già avuto un colloquio telefonico con Montella. Anche Gianluca Di Marzio dà per fatto l’affare per circa 10 milioni, a questo punto siamo in attesa dell’ufficializzazione.

CONOSCIAMO Erick Pulgar con la scheda di www.tuttitalenti.com

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA