Cutrone separato in casa al Wolverhampton: l’attaccante ha detto sì alla Fiorentina

Qualora dovesse concretizzarsi l’addio a gennaio di Pedro (LEGGI QUI), la Fiorentina tornerà sul mercato per prendere un attaccante. E tutte le piste portano a Patrick Cutrone. L’attaccante è ormai un separato in casa al Wolverhamtpon, visto che anche il FA Cup contro il Manchester United è rimasto a casa. Due milioni per il prestito, 15 per il riscatto, l’ex Milan ha già dato il suo assenso al trasferimento a Firenze. I Wolves preferirebbero chiudere l’operazione subito in modo definitivo, ma la Fiorentina preferirebbe un affare a titolo temporaneo con diritto di riscatto.