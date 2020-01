Cutrone scalpita, vuole Firenze: le possibili cifre dell’operazione. In difesa…

La Fiorentina e Patrick Cutrone: sarà il centravanti dell’Under 21 italiana il primo acquisto gigliato di questa sessione di mercato? Secondo calciomercato.com è assai probabile. Il portale entra nel dettaglio delle cifre legate all’operazione: col giocatore è già stata raggiunta da tempo l’intesa per un contratto fino al 2025 a 2,2 milioni stagionali, mentre col Wolverhampton il club viola punta a chiudere con un prestito di diciotto mesi e obbligo di riscatto (2 milioni da versare adesso e 15/16 per l’acquisto definitivo). In difesa il primo obiettivo si chiama invece Juan Jesus (la scheda): Roma e Fiorentina si sono già parlate ma va limata la distanza economica tra le parti.