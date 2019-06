Cutrone in uscita dal Milan: sarebbe felice di trasferirsi alla Fiorentina

La Fiorentina cerca rinforzi anche in attacco per la prossima stagione. Come scrive La Nazione, le candidature di Inglese (Napoli) e El Shaarawy (Roma) non sono così forti. Candidature che sarebbero ovviamente scavalcate del tutto se il Milan aprirà in modo concreto a un passaggio in viola di Cutrone (SCHEDA TECNICA). Il giocatore appare più che soddisfatto della possibilità di trasferirsi a Firenze e (indipendentemente dall’affare Veretout) il Milan vuole cavalcare il discorso cercando con i viola l’intesa economica che possa accontentare tutte le partiti in causa.