Cutrone: il Wolverhampton non vuole lasciare il controllo del cartellino alla Fiorentina

In attacco l’obiettivo numero uno è Patrick Cutrone (SCHEDA). Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina lo vorrebbero a titolo definitivo (magari puntando sul prestito con obbligo di riscatto) e dal punto di vista economico l’accordo è molto vicino. Ma ci sono dei dettagli da sistemare perché il Wolverhampton non vorrebbe lasciare del tutto il controllo del cartellino alla club viola, mettendo così a dura prova la pazienza della Fiorentina.