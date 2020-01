Cutrone fuori anche in FA Cup: il futuro al Wolverhampton è sempre più in bilico

Fuori anche in FA Cup, con la prospettiva di non andare troppo oltre in Premier League. Inevitabile che Patrick Cutrone (SCHEDA) s’interroghi sul suo futuro al Wolverhampton. Alle 18:31 la formazione arancio-nera affronterà il Manchester United nella coppa nazionale, ma nonostante il bassissimo minutaggio stagionale (appena 287′ in gare ufficiali dall’estate scorsa ad oggi) Cutrone non va neanche in panchina. Segnale in ottica mercato? Sicuramente la scelta del manager Nuno Espirito Santo la dice lunga sulla considerazione che ha nei confronti dell’obiettivo di mercato della Fiorentina…