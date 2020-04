Cristoforo, il futuro ora è incerto: “Non so se l’Eibar mi riscatterà”

Sebastian Cristoforo si è trasferito a gennaio all’Eibar e si è ritagliato fin da subito spazio in campo. La Fiorentina parlò nel suo comunicato di un “prestito con obbligo” mentre il club spagnolo riferì di “un’opzione di acquisto” (LEGGI QUI). In realtà, a quanto ci risulta, l’obbligo c’era ma era legato ad un numero di presenze. La versione del centrocampista uruguaiano è questa: “In questo momento dobbiamo pensare alla salute e a tornare alla normalità poi penseremo al resto. Se la clausola sarà esercitata oppure no, vedremo cosa succede” ha detto Cristoforo durante una diretta con i canali social dell’Eibar. “Qui mi sono trovato molto bene, c’è un grande gruppo che ti fa sentire come una famiglia, mi hanno accolto tutti molto bene. Questo è importante per me e se tutto ricomincerà, cercherò di dare il meglio di me stesso per la squadra”.