Viola attivi anche in uscita, con Cristoforo che va all’Eibar. Il centrocampista, oggi lo scambio di contratti, si trasferisce con la formula del prestito con obbligo legato alle presenze. Il classe 1993, solo una presenza fin qui, già in estate era stato vicino al trasferimento in Spagna. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.