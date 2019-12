Sono ore movimentate le ultime in casa Roma, con il passaggio di proprietà dalle mani di Pallotta a Friedkin in corso e un mercato di gennaio da finalizzare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi in edicola i giallorossi vorrebbero far cassa con la cessione di Juan Jesus, che potrebbe finire proprio alla Fiorentina. Al momento Iachini può contare su quattro difensori centrali – Milenkovic, Pezzella, Caceres e Ceccherini – e il brasiliano sarebbe dunque il quinto. Un’ipotesi che lascia alcuni dubbi considerando che la Fiorentina ha solamente due competizioni e che le priorità sul mercato sono altre, ma che resta comunque sul piatto.