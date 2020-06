Il pari contro il Brescia non ha entusiasmato e così, scrive il Corriere Fiorentino, Giuseppe Iachini è finito sul banco degli imputati. Non hanno convinto i cambi, per molti tardivi nei casi di Sottil e Cutrone, ma più in generale è l’assenza di un’identità di fioco che rende la sua permanenza appesa a in filo. Dare la palla a Ribery è stato, a larghi tratti, l’unico schema impiegato. Iachini ha ancora 11 gare per far ricredere tutti, ma il primo passo della ripartenza non è stato spedito e sull’allenatore aleggiano molte voci, a cominciare dalla clausola che consentirebbe alle parti di svincolarsi dal contratto di un anno e mezzo che la società si affrettò a smentire subito dopo la sostituzione di Montella.

Nel frattempo il toto allenatore per la prossima stagione prosegue. In casa viola, anche se nessuno ne parla per evitare delegittimazioni, molte valutazioni non sono cambiate. Il lavoro di Ivan Juric col Verona è ancora molto apprezzato come il profilo di Laurent Blanc, ma ancora niente è stato deciso. Molto dipenderà dal valzer di panchina che prenderà forma a fine campionato. Il nome maggiormente accostato alla Fiorentina è quello di Luciano Spalletti. Ma su di lui circola una nuova ipotesi: la Juventus. Il rapporti tra Maurizio Sarri e il club bianconero pare non essere mai decollato. Perché escludere allora un clamoroso effetto domino che comporti il epitomo di Sarri in Toscana? Per ora siamo nel novero delle suggestioni, ma tra la voglia di Commisso di tornare in Europa già dal prossimo anno e le simpatie viola nella famiglia Sarri i presupporti potrebbero pure esserci.