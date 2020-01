Continua il pressing su Duncan e Meité, ma Sassuolo e Torino sono ossi duri

La Nazione si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. Per quanto riguarda il centrocampo, Duncan (SCHEDA) è in cima alla lista delle preferenze, come ormai è noto; come è altrettanto nota la determinazione del Sassuolo nel non voler cedere sul prezzo del cartellino. Avversario difficile come il Torino. Con i granata c’è un discorso avviato per arrivare a Meité (SCHEDA), giocatore che più si avvicina alle caratteristiche che chiede Iachini: capacità aerobica e tecnica.