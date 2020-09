Continua il pressing del Milan per Pezzella: la posizione della Fiorentina

Secondo calciomercato.com il Milan, viste le difficoltà di arrivare a Nikola Milenkovic, potrebbe ripiegare su un altro difensore della Fiorentina, ossia il suo capitano German Pezzella. Il centrale argentino è valutato 15 milioni dai viola, che comunque non aspetteranno in eterno: o arriva un’offerta ufficiale entro settimana prossima altrimenti non se ne farà nulla.

Ricordiamo, comunque, che Pezzella è considerato fondamentale da Beppe Iachini: il tecnico viola ha chiesto espressamente al club di non intaccare il terzetto difensivo titolare, composto appunto dall’ex Betis, da Milenkovic e da Caceres. Il capitano gigliato potrebbe, a mercato chiuso, anche rinnovare il contratto con la Viola.

