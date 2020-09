“Milenkovic obiettivo numero uno dell’Inter, contatti con l’agente

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, si concentra anche su Nikola Milenkovic in ottica Inter. Il difensore serbo piace al club nerazzurro in caso di cessione di Milan Skriniar al Tottenham:

L’Inter nel frattempo dovrà cautelarsi con un ingresso in quella zona di campo: con un titolare. L’obiettivo numero uno è Milenkovic della Fiorentina: contatti con l’agente del giocatore anche se ancora non c’è stata una vera mossa ufficiale nei contronti della Fiorentina. Altra idea è Smalling (che interessa chiaramente anche alla Roma) sempre in uscita dal Manchester United.

