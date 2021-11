Con o senza Vlahovic, in attacco Borja Mayoral resta il primo della lista

Con o senza la permanenza del serbo, l'attaccante della Roma è il favorito dalla dirigenza viola

Se dal futuro di Vlahovic dipende gran parte del domani della Fiorentina, la questione centravanti e non solo resta aperta. Come scrive il Corriere Fiorentino un conto sarà cercare solo un attaccante di riserva, un altro è dover sostituire il serbo, uno dei tre attaccanti più cercati d'Europa. Una punta comunque a gennaio arriverà e il nome in cima alla lista resta quello di Borja Mayoral. Davide Lippi, in ottimi contatti con la Fiorentina, ha curato il suo passaggio dal Real Madrid alla Roma e dopo le parole di ieri potrebbe trasferirlo anche in viola.