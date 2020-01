Commisso apre alla cessione di Chiesa: ecco la richiesta della Fiorentina

“Se vuole andare via, quando arriverà un’offerta giusta forse partirà. Mi dispiacerebbe mandare via un giocatore che può diventare una bandiera“. Così ieri mattina a Lady Radio Rocco Commisso su Federico Chiesa. Il presidente sembra, quindi, aprire alla cessione del numero 25 viola. Come scrive La Gazzetta dello Sport, serviranno almeno 60 milioni di euro per tentare la viola, nel frattempo è inutile fare previsioni perché la concentrazione di tutto va sul campionato. Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è sereno come mai negli ultimi mesi. Preso giocherà accanto a Cutrone.