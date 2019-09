Clamoroso, Boateng vicinissimo alla Juve. Ma non è l’attaccante viola…

I fratelli Boateng potrebbero trovarsi contro tra due settimane: secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, infatti, Jerome Boateng non ha preso parte all’allenamento mattutino e alle foto di inizio stagione del Bayern Monaco. L’affare sarebbe quindi in dirittura d’arrivo, e il tedesco sostituirebbe l’infortunato Chiellini al centro della retroguardia bianconera. Tra Kevin-Prince e Jerome non corre buon sangue: i due hanno scelto due nazionalità diverse (il viola è ghanese).