Cistana, la Fiorentina ha offerto 5 milioni. No di Cellino, asta col Napoli?

Sarà un duello a due quello per Andrea Cistana (SCHEDA). Come scrive infatti La Gazzetta dello Sport, Napoli e Fiorentina starebbero seguendo con attenzione il difensore bresciano. In particolare i viola nei giorni scorsi avrebbero formulato un’offerta da 5 milioni rimandata al mittente da Cellino. Già pronta un’asta tra i due club, anche se la retrocessione in B delle rondinelle costringerà il Brescia a vendere il giovane centrale a prezzo di saldo.

THIAGO SILVA, VERTONGHEN, CARMO: I NOMI PER LA DIFESA VIOLA