Chiesa ricorda: “Grazie Sousa, la gara della svolta contro… la Juve Primavera”

I primi calci al pallone, l'esordio in Serie A e la partita della svolta. Il tutto grazie a Paulo Sousa e alla Fiorentina

Chiesa prosegue: "Ricordo con emozione l'esordio in A, fu unica perché è stato il raggiungimento di anni di sacrifici. Inoltre ci sono state tante serate che porto con me, ma la partita che mi ha fatto arrivare tra i grandi è stata la partita con la Fiorentina Primavera, a Torino contro la Juventus nel quarto di finale della Coppa Italia Primavera in cui ho segnato. Mi dette forza, Sousa a volte ci mandava in Primavera per questioni di umiltà, per capire se mettevamo la stessa voglia e passione anche con i più giovani. Fu un grande momento per la mia carriera, perché non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, soprattutto quando dai grandi vai in Primavera".