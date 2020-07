Federico Chiesa è finito al centro di un duello di mercato. Come scrive La Nazione, il Manchester United, ma il Newcastle potrebbe anche decidere di fare una pazzia e arrivare a superare l’offerta dei Red Devils che, come sostengono dall’Inghilterra, sia di 60 milioni di sterline, davvero vicina alla cifra che la Fiorentina avrebbe in mente per cedere il classe 1997.