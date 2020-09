Chiesa-Milenkovic, risiko Juventus-Milan. Attenzione a Pellegrini

La Gazzetta dello Sport si concentra su Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Il primo ha rifiutato alcune offerte estere. Restano in piedi le ipotesi Milan e Juventus. La società rossonera spera di fare cassa con Paquetà per poter formulare una proposta credibile a Commisso. Ma i soldi del brasiliano potrebbero servire per dare l’assalto a Milenkovic.

La Juve parte da un vantaggio importante: ha la contropartita tecnica gradita alla Fiorentina: Pellegrini, la scorsa stagione al Cagliari. Paratici potrebbero metterlo sul piatto insieme a una decina di milioni per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Su questo fronte, per, la distanza è abissale. La Juve offre 20 milioni, la Fiorentina ne vuole il doppio. Tutto ruota intorno all’eventuale cessione di Douglas Costa.

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina