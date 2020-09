Chiesa, Milenkovic e Pezzella. Blindare i migliori per dare un forte segnale alla piazza

Nell’edizione odierna di Repubblica Firenze, troviamo uno spazio dedicato alle possibili manovre della Fiorentina. Trattenere i migliori non sarà sicuramente facile. Ma elementi come Chiesa (LEGGI), incluso a Milenkovic e Pezzella sono fondamentali per la Fiorentina. Trattenerli sarebbe il segnale più forte che Commisso potrebbe dare anche alla piazza. Qualche innesto (specie in difesa) magari una occasione ed ecco che questa Fiorentina può davvero dirsi completa e giocarsela con tutti sfruttando anche le cinque sostituzioni a disposizione del tecnico. Il mercato però non è terminato, e come noto la Juve tenterà l’assalto all’esterno classe 1997, soprattutto in caso di cessione di Douglas Costa. “Nell’ultima settimana tutto è possibile“, ha detto Commisso dopo la sconfitta di San Siro riferendosi proprio al futuro di Chiesa. Una porta aperta alla cessione. L’eventuale affare potrebbe essere bilanciato dall’acquisto di una pedina sulla fascia (Deulofeu) e, magari da una punta centrale (Piatek).

