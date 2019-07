Chiesa, la posizione dell’entourage è chiara: vuole la Juventus e lo ribadirà nell’incontro

Attraverso Sky Sport arrivano gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa. È vero che anche oggi la Fiorentina ha ribadito che resta, ma l’intenzione del giocatore, quindi di babbo Enrico e di chi lo assiste in questa operazione, sarebbe di insistere per andare alla Juventus e questo quello che verrà comunicato nell’incontro negli Stati Uniti. Inoltre, sarà rivendicata l’autorizzazione data dalla vecchia proprietà a muoversi e a trattare con altre società, che però non viene riconosciuta dalla nuova. In sintesi, l’entourage chiederà alla Fiorentina di lasciar andare Chiesa alla Juventus.