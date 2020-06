Chiesa, la Juventus vuole inserire Romero ma la Fiorentina chiede solo soldi

Tuttosport in edicola oggi parla del mercato della Juventus. I bianconeri sono su Zaniolo, Milik e sul viola Chiesa. Nello specifico del giocatore viola, il quotidiano sottolinea come la Fiorentina chieda solo soldi e tanti per cedere il suo gioiello. La Juventus invece vorrebbe inserire nell’affare Romero, difensore reduce da due stagioni da titolare al Genoa. Tuttosport aggiunge inoltre che non è detto che la posizione dei viola non cambi da qui all’inizio del mercato.