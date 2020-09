Chiesa: la Fiorentina chiede almeno 60 milioni. Commisso non farà sconti

La Gazzetta dello Sport, oltre che su Nikola Milenkovic, si concentra anche su Federico Chiesa:

Rocco ha sempre detto di voler mantenere la parola data al giocatore: «Con un’offerta all’altezza, sei libero di andare». «Oggi» Chiesa non è una priorità rossonera, ma il mercato resterà aperto fino al prossimo 5 ottobre: tempo ce n’è. Anche se il Milan non dovrà aspettare troppo. Allo stesso tempo, da Milano, devono affrettare le uscite di Paquetà e Krunic per fare cassa: per Chiesa la Fiorentina continua a chiedere almeno 60 milioni. Si potrà trattare sul prezzo, ma Commisso difficilmente concederà grandi sconti. E se anche il giocatore non volesse prolungare il contratto viola, niente paura: scade nel 2022, ci sarà occasione per ridiscuterne.