Chiesa, Inter e Juve vogliono il sì di Rocco: ecco le contropartite offerte

Non è una novità che Federico Chiesa piaccia anche all’Inter. Giuseppe Marotta, Ad nerazzurro, andrebbe in conflitto con Fabio Paratici della Juventus che che da mesi sta cercando la chiave per avere il sì di Rocco Commisso tramite l’inserimento di più contropartite nell’affare: l’ultima è Perin, prima erano entrati nella trattativa Mandragora, Rugani, Romero e Luca Pellegrini. Anche Marotta ha qualche asso da spendere: da Dalbert fino a Pinamonti, passando per Vanheusden e Gagliardini. Lo riporta Tuttosport.